Honduras. Bus carico di migranti irregolari precipita nel fiume

(gr) Quattro migranti sono morti e 27 sono rimasti feriti a Santa Rosa de Copán, in Honduras, quando l’autobus su cui viaggiavano diretto a Ocotepeque, al confine con il Guatemala, è precipitato in un burrone finendo, semisommerso nel sottostante fiume Higuito. Secondo il rapporto stilato delle autorità, sull’autobus viaggiavano 59 migranti irregolari, in maggioranza venezuelani, haitiani ed ecuadoriani, ma c’erano anche honduregni e cubani (tra i quali 20 minorenni) , che cercavano di raggiungere il territorio statunitense. Secondo Jimmy Orellana, a capo dei Vigili del fuoco, l’incidente è avvenuto intorno alle 3:30 ora locale nel nord-ovest del paese, a circa 155 miglia a nord-ovest di Tegucigalpa, la capitale dell’Honduras, sulla strada nazionale che porta a Ocotepeque. Orellana, ha dichiarato che sei feriti gravi sono stati ricoverati nell’ospedale Oeste di Santa Rosa de Copán, e che c’erano altre “15 persone con ferite considerevoli, che si sono rifiutate di andare in ospedale”. È stato inoltre accertato che dei quattro deceduti è stato identificato solo un honduregno che fungeva da assistente all’autista, mentre gli altri deceduti, due uomini e una donna, erano privi di documenti. In un comunicato, le autorità locali hanno espresso le loro condoglianze alle famiglie delle vittime (sarebbe necessario conoscere a quali famiglie lo hanno comunicano essendo 3 deceduti su 4 senza documenti), assicurando che stanno svolgendo le indagini necessarie per determinare le cause dell’incidente. Secondo dati recenti delle autorità per l’immigrazione del paese centroamericano, nel 2023 più di 400.000 migranti di diverse nazionalità hanno attraversato l’Honduras diretti negli Stati Uniti. I migranti entrano attraverso gli angoli ciechi alla frontiera con il Nicaragua, continuano la loro corsa verso il confine guatemalteco per poi proseguire verso il territorio messicano.

Salva