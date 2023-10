“Festa della Vendemmia” a Vittoria. Il programma

L’Amministrazione Comunale di Vittoria ha organizzato per sabato 14 ottobre la “Festa della Vendemmia”, un evento dedicato alla tradizione e alla cultura locale. Questa festa rappresenta un’occasione per immergersi nella storia e nella bellezza delle nostre radici, celebrando il raccolto dell’uva in un’atmosfera coinvolgente.

• Ore 18.00: Inizio del corteo storico con partenza da Largo Cavour, caratterizzato da partecipanti vestiti con abiti d’epoca, che si muoveranno attraverso le strade della città, portando con sé la tradizione l’atmosfera della vendemmia, con la collaborazione dell’associazione “Sorrisi e Canzoni”, che guiderà il corteo.

• Ore 19,30: Nella suggestiva cornice di Piazza Enriquez, i membri dell’associazione MDA di Vittoria prepareranno la “mustata”, un momento in cui verrà preso il primo mosto dell’uva, simbolo di prosperità e abbondanza. Allietata dall’associazione musicale “ Sonora”

• Ore 20,30: In Piazza del Popolo, l’associazione “Nuovo Teatro Popolare” presenterà l’opera teatrale “Cavalleria Rusticana”. Sarà un’opportunità unica per godere dell’arte teatrale e immergersi nelle atmosfere e nelle emozioni del passato.

Salva