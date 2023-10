Giornata contro la tratta. Proxima avvia sensibilizzazione

Visita d’eccezione agli orti sociali Proxima di via Grazia Deledda a Ragusa. La presidente della cooperativa, Ivana Tumino, assieme a tutti i componenti dello staff, ha ricevuto la gradita visita di Alberto Mossino, presidente di Piam Onlus Asti, da sempre impegnata in progetti contro la tratta. “E’ stato un interessante momento di confronto – chiarisce il presidente di Proxima, Tumino – nel corso del quale abbiamo fatto conoscere e abbiamo condiviso assieme a lui le attività svolte dalla nostra cooperativa. Ma non solo. La visita al contesto Arte&Orti, cioè da un lato gli orti sociali, dall’altro la sartoria sociale che ha trasferito ormai da qualche tempo la propria sede sempre nello stesso spazio di via Grazia Deledda, ci ha consentito di illustrare quali sono stati e quali sono i passi compiuti finalizzati all’inserimento socio-lavorativo dei beneficiari per quanto riguarda i progetti indirizzati a vittime di tratta e grave sfruttamento. Tra l’altro tutto ciò a pochi giorni dalla diciassettesima edizione della giornata europea contro la tratta di esseri umani che si celebra, come ogni anno, il 18 ottobre. Una data, per noi, in questo 2023, ancora più significativa perché raggiungeremo i vent’anni di attività nel contesto di progetti avviati a sostegno delle vittime di tratta e di grave sfruttamento. Abbiamo avviato un percorso di sensibilizzazione sui social che culminerà con il rilascio di un docufilm che potrà essere scaricato da chi è interessato proprio nella data del 18 ottobre, quindi tra qualche giorno”.

