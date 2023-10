Il Pd di Modica sulla questione Asacom

“L’Amministrazione Comunale di Modica, evidentemente sollecitata dalle interrogazioni e dalla minaccia di esposti, ha cercato di porre rimedio al disservizio, dopo gli inspiegabili e non scusabili ritardi sulla ripresa del servizio Asacom nelle scuole cittadine che dovrebbe ripartire lunedì 16 Ottobre”. Lo rileva il segretario del Pd, Salvatore Poidomani.

Questo servizio di assistenza personalizzata che per il Governo nazionale deve sempre essere assicurato, serve a garantire il diritto allo studio e all’integrazione sociale delle alunne e degli alunni con disabilità. Un diritto costituzionalmente garantito.Per alcuni con gravi difficoltà, il ritardo si traduce in una consistente riduzione del diritto se non addirittura nella negazione dello stesso.

“Per questi motivi – prosegue Poidomani – appare inaccettabile il deficit di attenzione da parte dell’Amministrazione verso una parte vulnerabile della nostra comunità. Il Partito Democratico è solidale con le famiglie interessate e si impegna a sostenere ogni azione finalizzata a garantire il rispetto dei diritti dei giovani con disabilità e si augura che il servizio Asacom possa effettivamente partire lunedì prossimo. Inoltre, rimarrà vigile nel suo impegno per evitare ulteriori ritardi”.

