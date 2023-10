Blinken domani incontra il presidente dell’OLP Mahmoud Abbas…di G. Ruzza

Il presidente palestinese Mahmoud Abbas incontrerà domani ad Amman il segretario di Stato americano Antony Blinken per parlare della guerra tra Israele e il gruppo terrorista Hamas, ha riferito il segretario generale del comitato esecutivo dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina. (OLP), Hussein al-Sheikh. Secondo il segretario generale dell’OLP, l’intervista è “parte dello sforzo H24 della leadership palestinese per fermare questa guerra devastante che per poterla portare a termine da Hamas ci sono volti due anni di preparazione top secret”. Blinken oggi è arrivato a Gerusalemme per coordinarre con il governo di Benjamin Netanyahu sugli aiuti statunitensi per affrontare Hamas nella guerra in corso a Gaza che non potrà finire se non con la morte di centinaia di persone, a parti contrapposte, la distruzione totale dei terroristi di Hamas e la vittoria scontata di Israele. Blinken, è stato ricevuto dal ministro degli Esteri israeliano, Eli Cohen, secondo quanto riportato in un comunicato ufficiale isaraeliano. Il segretario di stato lo aveva annunciato nei giorni scorsi dalla base aeronautica di Andrews, nel Maryland, che avrebbe incontrato Netanyahu e il presidente di Israele, Isaac Herzog. Nelle sue osservazioni di mercoledì, ha affermato che il suo Paese è “risoluto” a garantire che Israele abbia ciò di cui ha bisogno per difendersi e garantire sicurezza a 360 gradi al suo popolo. Inoltre, mercoledì ha ammesso che sono in corso contatti per aprire un corridoio sicuro per l’evacuazione dei civili da Gaza verso l’Egitto: “Ne stiamo parlando e ne parleremo con Israele, ma anche con l’Egitto. “, ha detto. Il bilancio delle vittime in Israele dell’attacco di Hamas di sabato scorso ammonta ormai a oltre 1.300, secondo fonti sanitarie citate dalla stampa israeliana. A loro volta, le persone uccise dai bombardamenti israeliani nella Striscia di Gaza sono circa 1.203, secondo i dati del Ministero della Sanità di Gaza. Inoltre, ci sono un totale di 3.268 feriti ricoverati in ospedale in Israele, di cui 28 in condizioni critiche, 348 in condizioni gravi e 581 in condizioni moderate, secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute israeliano. Sul versante di Gaza, alla cifra di 1.203 morti, molti dei quali civili, si aggiungono 5.763 feriti di varia gravità.

