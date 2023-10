Extra budget di 5 milioni per i servizi ASACOM nelle scuole superiori

Buone notizie in arrivo da Palermo per tutti quegli alunni siciliani frequentanti istituti d’istruzione superiore che usufruiscono dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione (ASACOM). La Regione, tramite l’assessorato alla famiglia, politiche sociali e lavoro, ha stanziato per l’anno scolastico in corso un’ulteriore somma pari a 5 milioni di euro per incrementare tali servizi. A Ragusa, dove sono presenti 238 alunni con esigenze speciali, andranno 318.778,46 euro. “Ho accolto con grande soddisfazione il nuovo stanziamento – commenta l’Onorevole Ignazio Abbate – che va a colmare quelle lacune nell’orario scolastico in merito ai servizi ASACOM. Mi sembra quasi inutile rimarcare l’importanza di tali servizi che possono cambiare completamente la vita scolastica di un ragazzo o di una ragazza bisognosi di aiuto. Tali studenti hanno necessità di ulteriori attenzioni supplementari rispetto al resto della classe e perciò è nostro dovere mettere chi lavora in questo campo nelle migliori condizioni possibili, anche da un punto di vista di serenità economica. Oggi, quello che una volta era l’insegnante di sostegno, ha una responsabilità doppia rispetto ad un docente di materie di base”.

Salva