Confcommercio. Studenti Sab festeggiano superamento esami finali

Gli studenti del corso Somministrazione alimenti e bevande promosso da Confcommercio provinciale di Ragusa hanno festeggiato il superamento con successo degli esami finali. Per tutti loro la possibilità di aprire la porta a un futuro luminoso nel settore delle attività ricettive che somministrano alimenti e bevande. L’esame si è svolto nella sede formativa dell’associazione di categoria in via Sofocle a Ragusa alla presenza di funzionari regionali che hanno attestato la qualità della formazione offerta dal corso in questione. Presente il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, il quale sottolinea che “il superamento degli esami finali è un grande traguardo, poiché garantisce agli studenti un attestato che sarà fondamentale per coloro che desiderano aprire la propria attività nel settore alimentare. Questo attestato è un passaporto per l’avvio di ristoranti, bar, caffetterie e altre attività simili”. Ma l’entusiasmo, in casa Confcommercio, non si ferma qui. Perché già in questi giorni riprenderanno i nuovi corsi, seppur con posti limitati. Quindi, chi è interessato a unirsi al corso di 80 ore per prepararsi al meglio agli esami finali deve affrettarsi a iscriversi. Si tratta di un’opportunità da non perdere per coloro che vogliono abbracciare una carriera nel settore delle attività ricettive. Per info basta rivolgersi alla sede Confcommercio Ragusa (telefono 0932.622522) o nelle sedi dell’associazione dislocate presso i vari Comuni. I corsi Sab (ex Rec) offrono una formazione completa e di alta qualità, preparando gli studenti non solo a superare gli esami, ma anche a eccellere nel mondo reale delle attività ricettive. Quindi, chi ha il desiderio di aprire un ristorante o un bar, o semplicemente se si intendono acquisire competenze preziose nel settore alimentare, ci si può iscrivere al corso Sab e a iniziare il proprio percorso verso mete importanti nel mondo delle attività ricettive.

