Sbarco di migranti a Pozzallo, altro sbarco della “Michel”

Altro sbarco di migranti a Pozzallo, altro sbarco della “Louis Michel”, la nave umanitaria finanziata dal misterioso artista Bansky. Ad arrivare a Pozzallo un ristretto numero di migranti, 19 per l’esattezza, rintracciati in acque internazionali a bordo di una barca in vetroresina. Stando a quanto raccontato agli uomini del natante della Ong, i migranti sarebbero partiti dalla Libia nel tardo pomeriggio di ieri, con in dotazione un motore fuoribordo e la tanica piena di benzina. Finita la benzina, i migranti hanno aspettato che qualcuno si facesse vivo da quelle parti e solo nella tarda mattinata di oggi, martedì, la nave bianco-fucsia della Ong tedesca ha agganciato la barca in vetroresina, salvando le 19 unità.

I migranti, tutti uomini, stanno bene e saranno ospitati, una volta giunti a Pozzallo, presso l’hotspot portuale, in viale Medaglia d’Oro Lunga Navigazione.

