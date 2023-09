FNSI. Verso il Nuovo Testo Unico Deontologico giornalisti

L’obiettivo è quello di varare entro l’anno una versione aggiornata del Testo Unico dei Doveri del giornalista, un documento più snello che tenga conto anche di alcune modifiche di legge. Il Gruppo di lavoro Deontologia ha presentato al Consiglio Nazionale una prima bozza che sarà ora presa in esame anche dalla Consulta dei presidenti e vicepresidenti regionali già convocata per il 18 ottobre. Fra le principali novità, quelle sulla “Tutela dei minorenni”. La bozza prevede infatti che “non costituisce violazione deontologica l’identificazione o l’immagine di minori in contesti di normalità e positività come in caso di feste, eventi e manifestazioni pubbliche, avvenimenti sportivi e attività sociali o culturali”. Si prevedono inoltre diversi livelli di tutela per i minorenni con età inferiore ai 14, ai 16 e ai 18 anni.

Ass/gr

