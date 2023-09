Dc Modica. “Aggiornare la toponomastica in città dando memoria alle personalità illustri modicane”

Il Gruppo Consiliare della DC appoggia pienamente la mozione promossa dal consigliere Piero Covato finalizzata ad una revisione globale della toponomastica nel territorio modicano. La città di Modica ha una ricca storia e una tradizione culturale notevole – dichiarano gli esponenti democristiani – con numerosi uomini e donne illustri che hanno contribuito in modo significativo alla crescita e allo sviluppo della comunità locale. Ci pare quindi ingiusta la presenza di strade e piazze con denominazioni multiple o ripetute, come ad esempio le strade denominate “Vanella 1”, “Vanella 2”, ecc., che possono causare confusione tra i cittadini e visitatori. L’intitolazione delle strade e delle piazze a uomini illustri della città sarebbe, viceversa, un modo significativo per onorare e celebrare le personalità locali che hanno contribuito al prestigio e alla storia di Modica e renderebbe più semplice l’individuazione delle strade. Per realizzare ciò proponiamo istituire una commissione speciale, composta da membri del Consiglio Comunale, con la ampia rappresentanza di tutti i gruppi politici presenti nel civico consesso ed il coinvolgimento della cittadinanza nella selezione delle personalità da commemorare, attraverso consultazioni pubbliche e suggerimenti da parte dei residenti. Inoltre invitiamo il Sindaco e l’Amministrazione Comunale a provvedere alla copertura di un posto vacante per un tecnico specializzato nell’ambito della toponomastica e dell’accatastamento dei beni e delle strade all’interno del nostro Comune. In alternativa di incaricare una commissione di geometri e professionisti esperti nel settore della georeferenziazione e della registrazione catastale per condurre un’indagine approfondita al fine di identificare tutti gli immobili e le strade non registrati correttamente nel Catasto.

