Monterosso. Via ai festeggiamenti in onore di Maria SS Bambina

E’ l’ultima delle feste religiose della stagione estiva. Dopo San Giovanni Battista e la Madonna Addolorata, la comunità dei fedeli monterossani si mobilita per le celebrazioni in onore di Maria Santissima Bambina. La festa esterna con le due processioni , mattina e sera, è in programma il primo ottobre prossimo. Ma le varie iniziative, predisposte dall’arciprete don Giuseppe Antoci e dal Comitato dei festeggiamenti , prendono il via già da oggi , domenica 24 settembre, con i riti che segnano l’ingresso della festa. La giornata sarà caratterizzata alle 19 dalla processione con il simulacro di Maria Santissima Bambina ospitato nella chiesa di Sant’Anna. Alle 19,30, in piazza Rimembranza, si terrà la celebrazione eucaristica presieduta da Padre Sebastiano Amato che saluterà la comunità di Monterosso Almo prima della partenza per il Congo , missionario da decenni. Maria Santissima Bambina è conosciuta come la Madonna dei piccoli. Dal 25 al 30 settembre nella chiesa di Sant’Anna, si terrà, ogni giorno, alle 19, la celebrazione eucaristica. Martedì 26 alle 20,30 in piazza Rimembranza si svolgerà la seconda edizione della Festa del quartiere “ Ra Santa Cruci” con tante specialità curinarie da gustare ( primi, secondi e dolci) e tanta musica . Nelle serate successive con inizio alle 21,30 ci saranno degli spettacoli musicali in piazza Rimembranza. Una vera festa di quartiere da vivere .

