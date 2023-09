Il ministro maltese Stefan Zrinzo Azzopardi è stato ospite della cooperativa Progetto Natura a Ragusa. In occasione della sua visita privata in provincia di Ragusa, ospite di Arturo Mingardi presidente di Cinema Nuovo Italiano, il ministro è stato accolto dal direttore di Progetto Natura, Salvatore Cascone, accompagnato da Giorgio Ragusa e ha avuto l’opportunità di scoprire alcune delle realtà più significative della provincia iblea. Durante la sua visita, il ministro ha anche incontrato il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì. Uno degli appuntamenti più rilevanti della giornata è stato proprio il tour presso Progetto Natura, la più grande cooperativa di raccolta del latte in Sicilia e leader di mercato per la produzione del prelibato formaggio Ragusano DOP. Il momento clou della visita è stato il tour nei magazzini di stagionatura di Progetto Natura, dove centinaia e centinaia di forme di formaggio Ragusano DOP sono appese a maturare. Questo “tempio” del formaggio è un luogo affascinante dove il formaggio Ragusano prende vita e sviluppa il suo caratteristico sapore e aroma. Il ministro Zrinzo Azzopardi ha potuto ammirare da vicino il processo di produzione di questo formaggio tradizionale e apprezzare l’attenzione e la dedizione con cui viene prodotto. L’avvocato Stefan Zrinzo Azzopardi, nato il 23 settembre 1973, è un deputato maltese che attualmente ricopre il ruolo di Ministro dei Lavori Pubblici e della Pianificazione nel governo presieduto dal Primo Ministro Robert Abela. Il suo impegno politico e la sua carriera parlamentare hanno contribuito al progresso e allo sviluppo di Malta. Prima di assumere l’incarico di Ministro, ha servito come Presidente Nazionale del Partito Laburista e come Sottosegretario ai Fondi Comunitari. La visita del ministro presso Progetto Natura rappresenta un importante riconoscimento dell’importanza dell’agricoltura e della produzione alimentare in Sicilia, nonché un’occasione per promuovere la collaborazione e lo scambio di conoscenze tra Malta e la provincia di Ragusa. La cooperativa Progetto Natura ha dimostrato ancora una volta il suo ruolo centrale nella promozione della tradizione casearia siciliana e della produzione di formaggi di alta qualità.

