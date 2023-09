Acate. Il Comune entra a far parte del Gal Pesca

Nella giornata odierna il consiglio comunale di Acate, riunito in seduta straordinaria, ha deliberato l’adesione dell’ente al costituendo Gal Pesca. A darne notizia è il primo cittadino Gianfranco Fidone.

“Non ci fermiamo mai, nemmeno di domenica – dice Fidone -. E’ con piacere e soddisfazione che vi annuncio la votazione favorevole, avvenuta oggi in una seduta straordinaria e urgente del consiglio comunale, dello statuto e dell’atto costitutivo del Gal Pesca di cui il Comune di Acate farà parte”.

“Si tratta di un partenariato tra pubblico – con i Comuni di Acate, Scicli, Ragusa, Santa Croce e Vittoria – e privati per poter presentare progetti con la concreta possibilità di poter ottenere finanziamenti sino a tre milioni di euro per il settore. Ringrazio l’opposizione consiliare per il senso di responsabilità dimostrato, ringrazio gli uffici comunali per il grande sforzo profuso. Abbiamo dinanzi a noi possibilità di sviluppo e crescita e il Comune di Acate, nella costituzione del Gal Pesca, ha giocato un ruolo importante ed è attore protagonista di questo processo per il territorio”, aggiunge.

