Marocco, oltre 2000 morti ma il bilancio è destinato a salire

Al momento sono 2.012 le persone decedute e altre 2.059 sono rimaste ferite in diverse città marocchine a causa del terremoto di magnitudo 6,8 verificatosi sabato, con epicentro 60 chilometri a sud-ovest della città di Marrakech. Come riferito dal Ministero dell’Interno marocchino, alle 19:00 ora locale, sono stati registrati decessi nelle province e prefetture di Al Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua, Taroudant, Azilal, Agadir, Casablanca, Al Youssufia e a Tinguir. I feriti, con varie gravità, sono stati trasferiti in centri ospedalieri limitrofi rimasti in piedi, ha detto il ministero, che aggiunge che si sono registrati anche molti danni materiali (smottamenti e interruzioni alla viabilità) in zone parzialmente disabitate. La provincia di Al Hauz, epicentro del sisma, è stata la più colpita e ha registrato 1.293 morti, seguita da Taroudant con 452 morti. In queste due zone situate a sud-ovest della città turistica di Marrakech, il terremoto ha distrutto interi villaggi, di cui in alcuni casi non si hanno ancora notizie. Caroline Holt, responsabile globale delle operazioni presso la Federazione internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (IFRC), ha affermato che salvare le persone “sepolte sotto le macerie in questo momento è una corsa contro il tempo. La provincia di Al Hauz, epicentro del sisma, è stata la più colpita e ha registrato 1.293 morti, seguita da Taroudant con 452 morti.

