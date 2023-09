Dialettica pesante tra due coniugi modicani. Arriva la polizia

È dovuta intervenire la polizia per sedare uno scontro verbale che ha sfiorato quello fisico. È accaduto lo scorso pomeriggio, in Corso Umberto. Una giovane mamma insieme col figlioletto si era recata in banca, quando è sopraggiunto il papà del minore che, inveendo contro la donna, la accusava di non fargli vedere il figlio. C’è stato uno scontro verbale a cui è seguito anche qualche spintone. Prima che la situazione degenerasse qualcuno ha telefonato alla polizia che dopo poco è arrivata sul posto. Il bambino, per sicurezza, è stato tenuto all’interno della banca mentre gli agenti hanno cercato di riportare in qualche modo la situazione entro le righe, tra un nutrito capannello di persone.

