Autogiro della provincia di Ragusa, si comincia da domani

Tutto pronto per la 26esima edizione dell’Autogiro della provincia di Ragusa che prenderà il via domani pomeriggio quando le vetture saranno accolte al Mediterraneo palace dove saranno effettuate le verifiche tecniche oltre a garantire l’ospitalità dei partecipanti. Sono 36 gli equipaggi, che arrivano da ogni parte della Sicilia oltre che da Malta, che prenderanno parte alla competizione. Parteciperà anche la polizia di Stato con la Pantera blindata. Si tratta di un’Alfa 1900 Super del 1954 proveniente dal museo della polizia di Roma che è stato possibile fare partecipare su interessamento del questore di Ragusa, Vincenzo Trombadore. “Ancora una volta – sottolinea Antonino Provenzale, il presidente del Veteran car club ibleo, che promuove la manifestazione – riteniamo di avere allestito una manifestazione con tutte le carte in regola per potere fare bene. Siamo molto soddisfatti non solo del numero delle presenze ma anche dell’itinerario che abbiamo predisposto in questi tre giorni che ci vedranno toccare alcuni luoghi tra i più interessanti della nostra provincia. Come sempre, poi, ci saranno le prove di abilità che consentiranno ai piloti di mettere in evidenza le proprie capacità oltre alle caratteristiche tecniche delle auto”.

