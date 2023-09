Il vittoriese Giunta capo di Gabinetto Questura di Caltanissetta

Il vittoriese Emanuele Giunta è il nuovo capo di gabinetto della Questura di Caltanissetta. Raggiunge l’ex questore Pinuccia Agnello. Giunta è stato assegnato a Caltanissetta dal Dipartimento della Pubblica sicurezza lo scorso 10 luglio, in sostituzione del vice questore Francesco Bandiera, trasferito a Forlì lo scorso mese di maggio dopo la promozione a primo dirigente.

Emanuele Giunta, 54 anni, laureato in scienze politiche, è entrato in Polizia nel 1991. Nel corso della sua trentennale carriera il funzionario ha svolto servizio al Commissariato di P.S. di Tortorici (ME), al Commissariato di Adrano (CT) e alla Polizia di Frontiera – Aeroporto Fontanarossa di Catania. Sempre a Catania, fino al 2003, ha svolto servizio all’ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico e successivamente alla Squadra mobile, con un breve periodo di interruzione, dal 1997 al 1999, nel corso del quale è stato assegnato alla Questura di Vibo Valentia. Nel 2004 è stato trasferito alla Questura di Ragusa, dove ha diretto il Commissariato di Pubblica sicurezza di Comiso, quello di Vittoria e, dal 2019 è stato dirigente dell’ufficio Tecnico logistico provinciale. Nel corso della sua permanenza alla Questura Iblea ha ricoperto anche gli incarichi di responsabile della protezione dei dati personali e di responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Emanuele Giunta ha frequentato il corso presso il centro di formazione per la tutela dell’ordine pubblico di Nettuno ed è formatore in materia di stewarding. Il questore al nuovo capo di Gabinetto ha augurato un buon inizio e prosieguo nel suo incarico istituzionale.

