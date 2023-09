Aeroporto di Comiso: EasyJet annuncia nuove rotte

Con l’autunno ormai alle porte e un’estate che si appresta a concedere gli ultimi ricordi di spiagge paradisiache e acque cristalline, easyJet – compagnia leader in Europa – volge già lo sguardo ai prossimi sogni vacanzieri e annuncia 4 nuove rotte, di cui due nazionali e due internazionali.

easyJet è pronta ad avviare le operazioni dall’aeroporto siciliano di Comiso, che la compagnia collegherà con le proprie basi di Milano Malpensa e Napoli, rispettivamente a partire da novembre e dalla prossima estate. A partire da marzo 2024, invece, easyJet collegherà Roma Fiumicino, il principale aeroporto della capitale italiana, alle città scozzesi di Glasgow ed Edimburgo.

La nuova rotta da Milano Malpensa a Comiso, l’aeroporto italiano che più di recente ha fatto il suo ingresso nel network di easyJet, sarà operata durante tutto l’anno a partire dal 24 novembre 2023, accompagnando i passeggeri in arrivo da Milano alla scoperta delle bellezze di quest’area della Sicilia e offrendo ai passeggeri siciliani una migliore connettività con il Nord del Paese. Inizialmente i voli settimanali nel programma invernale saranno due, ogni lunedì e venerdì. Nell’ottica di supportare ancora di più la possibilità di viaggiare tra la Sicilia e l’Italia continentale, inoltre, easyJet annuncia anche il nuovo collegamento tra Napoli e Comiso-Ragusa, operativo dall’estate 2024.

Con il nuovo anno, i passeggeri romani potranno partire alla volta dei paesaggi verdeggianti della Scozia e immergersi nelle sue affascinanti tradizioni. La rotta da Roma Fiumicino a Glasgow sarà operativa con due frequenze settimanali, ogni giovedì e domenica, a partire dal 7 marzo 2024. Inoltre, a partire dal 10 marzo, Edimburgo accoglierà i viaggiatori provenienti da Roma con due voli settimanali, il venerdì e la domenica. Con questo nuovo collegamento si amplia ulteriormente il portafoglio di città italiane da cui è possibile raggiungere la capitale scozzese con un volo diretto, che già comprende Milano, Napoli, Venezia e Catania.

I voli sulle rotte Milano Malpensa – Comiso-Ragusa, Roma Fiumicino – Glasgow e Roma Fiumicino – Edimburgo sono in vendita a partire da oggi, 5 settembre, sul sito easyJet.com, sull’app mobile e sui canali GDS.

