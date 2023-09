Avimecc Volley Modica e Samer Sport, per una stagione da protagonisti

Avimecc Volley Modica e Samer Sport insieme anche per la prossima stagione sportiva che vedrà i biancoazzurri modicani ancora ai nastri di partenza del campionato di serie A3.

Il sestetto, modicano, infatti, vestirà Samer Sport anche per la stagione 2023/2024.

Samer Sport è un’azienda leader nel settore abbigliamento sportivo con una “storia” nel mondo dello sport lunga quarantacinque anni e nel tempo ha maturato tanta esperienza sul “campo” essendo stata a fianco di diverse realtà sportive importanti nel territorio ibleo.

“La nostra mission – spiega Antonio Licitra di Samer Sport – è quella di essere un punto di riferimento per lo sportivo e soprattutto per le società sportive del nostro territorio – noi a monte facciamo una selezione quelle società sportive serie con le quali possiamo creare una partnership continua e duratura nel tempo e l’Avimecc Volley Modica è una delle società con cui creare un rapporto di collaborazione perchè una società “fertile” che ci permette di essere protagonisti in un campionato importante a livello nazionale come la serie A3. Questo – continua – ci permette di consolidarci nel territorio e di crescere e diventare un punto di riferimento per tutto il mondo dello sport. Il primo anno di collaborazione tecnica – conclude Antonio Licitra – è andato bene, ma credo che si può sempre migliorare e il mio auspicio da sponsor tecnico è quello che l’Avimecc Volley Modica possa regalare tante soddisfazioni a 360° a tutto quello che ruota attorno a questa bella realtà sportiva e ai suoi tifosi e appassionati”.

Felice del proseguo della collaborazione con Samer Sport anche la dirigenza del sodalizio modicano che ha come obiettivo promuovere il territorio ibleo anche attraverso le collaborazioni con aziende che amano mettersi in gioco appoggiando il progetto di crescita biancoazzurro.

“La continuità nel rapporto di collaborazione con le realtà territoriali del territorio che ci sostengono da tempo – spiega il responsabile dell’area marketing Alessandro Noto – testimonia la bontà del lavoro sino a ora svolto dal Club. Il nostro obiettivo è quello di rendere l’Avimecc Volley Modica una leva di marketing e di visibilità per le aziende sponsor ancora più attrattiva ed efficace”.

