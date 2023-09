“Siete gli eredi della grande Russia”…l’opinione di Rita Faletti

Ieri in Ucraina si sono riaperte le scuole, quelle rimaste in piedi, a fronte delle molte, troppe, oltre un migliaio, ridotte in macerie o gravemente danneggiate dalle bombe e dai missili dall’inizio dell’invasione russa. Gli studenti sono entrati nelle aule che avevano lasciato alla fine di maggio, felici di riprendere le loro attività, in quel momento liberi dal pensiero della guerra in corso, protesi verso l’impegno di imparare, consapevoli dell’importanza dello studio. Ma non tutti i bambini e gli adolescenti frequenteranno le lezioni in presenza. Il ministero dell’Istruzione stima che il 42 per cento di essi dovrà affidarsi al remoto per la mancanza di rifugi antiatomici negli istituti. L’oscena guerra di aggressione continua a colpire senza sosta il paese e uccidere, prediligendo i luoghi vitali, accanendosi con particolare crudeltà e cinismo contro asili e scuole, dove è concentrato quello che sarà il futuro del paese e la speranza di un popolo. Cosa di meglio, quando si vuole annientarlo, che derubarlo delle sue giovani vite? Proprio ieri, a Kyiv, in tutte le scuole è risuonato l’allarme bombe e le aule sono state evacuate grazie al pronto intervento del servizio di emergenza dello Stato. Un brutto inizio. Un altro anno scolastico si svolgerà in gran parte nelle stazioni della metropolitana? Myroslav, un bambino di 12 anni che vive in un villaggio nella regione orientale di Kharkiv, ha detto: “Avevamo attacchi con lanciarazzi subito fuori dal villaggio. Ogni cinque minuti c’era qualcosa che volava sopra di noi. Uso tanto lo smartphone per seguire le lezioni, internet a volte non funziona e non riesco a sentire l’insegnante. E’ un problema comune a molti”. Da un anno e mezzo bambini innocenti subiscono le conseguenze del trauma della guerra che ha completamente stravolto le loro vite. Chi li ripagherà di ciò che hanno irrimediabilmente perduto? Ci sarà anche per loro il ringraziamento di Bergoglio per le sofferenze subite e il coraggio di resistere? “Grazie per il vostro modo di essere russi” ha detto questo papa rivolgendosi a una platea di giovani russi venerdì 25 agosto. E ha proseguito: “Non dimenticare mai l’eredità. Siete gli eredi della grande Russia: la grande Russia dei santi, dei governanti, la grande Russia di Pietro I, Caterina II, quell’impero, un grande, illuminato, paese di grande cultura e di grande umanità. Non rinunciate mai a questa eredità, siete gli eredi della grande Madre Russia. Andate avanti. E grazie”. Durante una guerra di aggressione, in cui l’aggressore è l’erede della grande Madre Russia, il carnefice che devasta e distrugge, è un po’ difficile interpretare quelle parole pronunciate a braccio, goduria dei giornalisti in attesa di quei momenti in cui il filtro della Santa Sede è assente, se non in senso letterale. E’ risaputo che Bergoglio non prova alcuna simpatia, è un eufemismo, nei confronti dell’Occidente, ma esprimere tanta ammirazione verso un paese che sta seminando terrore e morte e parlare contemporaneamente di grande cultura e grande umanità suona peggio di una bestemmia. La Sala stampa vaticana si è arrampicata sugli specchi: “Il papa intendeva incoraggiare i giovani a conservare e promuovere quanto di positivo c’è nella grande eredità culturale e spirituale russa, e certo non esaltare le logiche imperialistiche e personalità del governo”. Dimenticano, da quelle parti, clamorosi precedenti: la Nato che abbaia alle porte della Russia, il nome dell’aggressore accuratamente evitato, l’incontro fallimentare con Zelensky. Non servono prove ulteriori del fatto che, per Bergoglio, non tutti i giovani meritano di essere ringraziati, eppure sono tutti figli di Dio, alcuni, però, lo sono più di altri. Infatti, Peskov, il portavoce dell’aggressore Putin, ha lodato il papa per le belle parole: “Francesco ha dimostrato di conoscere la storia russa”. Quale? A quale Russia stava pensando il papa mentre ringraziava i giovani russi per il loro modo di essere russi? A una Russia ideale che non esiste se non come antitesi di un Occidente criminalizzato? Siamo di fronte al disvelamento, la tappa conclusiva di una comunicazione che, uscita dall’ambiguità, ha trasmesso un messaggio pericoloso, da cui prendere le distanze.

