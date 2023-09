Eccellenza girone B. Per il Modica Calcio esordio in casa col Milazzo

L’attesa è finita. E’ stato diramato il calendario ufficiale della stagione 2023-2024 del campionato di Eccellenza.

Il Modica Calcio è stato inserito nel girone B che si preannuncia essere equilibrato e competitivo, con diverse squadre allestite per puntare al salto di categoria.

Per i rossoblu l’esordio stagionale sarà casalingo: domenica 10 settembre alle 15.30 il fischio di inizio troverà di fronte Modica e Milazzo, una festa per lo sport modicano che può celebrare l’inizio di questo lungo cammino tra le mura amiche del “Vincenzo Barone”.

Un avvio casalingo che mette entusiasmo a tutta la città, la possibilità di seguire la squadra da vicino per tutti i tifosi e potersi presentare alla città già dalla prima giornata.

Il mese di ottobre regalerà subito grandi sfide con il Mazzarrone in casa il 15 ed una settimana dopo la trasferta contro la Leonzio. A novembre, precisamente il 19, arriva la trasferta contro il Paternò che si annuncia essere una grande sfida tra due formazioni sicure protagoniste di stagione, mentre il finale di campionato sarà in casa, il 27 Aprile, con il big match contro l’Enna.

“Finalmente conosciamo il calendario – dice il Direttore Sportivo, Fabio Arena -. Si prospetta un campionato impegnativo e difficile perché saranno diverse le squadre che vorranno lottare per il salto di categoria. All’esordio incontreremo il Milazzo che è una formazione dalle ottime qualità e allenata molto bene, inoltre hanno un ds molto preparato, quindi sono sicuro che questo sarà un impegno davvero difficile. Noi ci faremo sicuramente trovare pronti. Ciò che è certo è che non vediamo l’ora di cominciare”.

