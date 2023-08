“Una vita da Fiaba” domenica 10 settembre ad Acireale

L’iniziativa “Una vita da Fiaba”, organizzata dall’Associazione Life Onlus, si svolgerà domenica 10 settembre alle ore 20:30 in piazza Duomo ad Acireale (CT). Lo scorso dicembre l’Associazione è stata insignita del CSR Award della Fondazione Entain, premio nato per sostenere le realtà del terzo settore impegnate quotidianamente in tutt’Italia nello sviluppo di progetti di inclusione sociale. Giunta alla quindicesima edizione, “Una vita da Fiaba” è infatti una manifestazione dedicata allo sport, allo spettacolo e all’inclusione. Saranno protagonisti tanti ragazzi in una coloratissima sfilata inclusiva e come ogni anno, numerose premiazioni per gli atleti paralimpici e per coloro che hanno promosso iniziative lodevoli per favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche e culturali.

