Pozzallo. Pulizia caditoie e manutenzione canali collettori

In previsione dell’arrivo di piogge torrenziali, considerata la vulnerabilità del territorio comunale di Pozzallo, al fine di ridurre i rischi di allagamenti, sono stati programmati ed avviati i lavori per la pulizia degli alvei dei corsi d’acqua, dei collettori, dall’imbocco alla foce, presenti sul territorio comunale, in modo da garantire, anche in caso di eventi alluvionali, un rapido allontanamento delle acque superficiali.

Sono anche in corso i lavori di pulizia delle caditoie stradali permettendo così alle acque piovane di defluire correttamente verso i collettori la cui foce ha lo sbocco direttamente a mare.

Si ritiene anche fare un appello ai cittadini di attivarsi per una manutenzione delle caditoie private, caditoie condominiali e canali di scolo in genere per far si che questi sistemi di raccolta acque siano efficienti.

Purtroppo per l’eccezionalità degli eventi atmosferici che si manifestano con elevata frequenza, le azioni per mettere in sicurezza il territorio, non consentono di eliminare totalmente i rischi di allagamenti, ma bensì di ridurre al minimo i danni.

