Poidomani(FdI). “Contribuiremo alla Ragusa del futuro “

“Si avvicina il mese di settembre e, di conseguenza, la necessità di pianificare, come già annunciato, nuove linee politiche che, facendo riferimento ai progetti del Governo Meloni, trovino applicazione anche in ambito locale”. E’ quanto afferma il segretario cittadino di Fratelli d’Italia Ragusa, Luca Poidomani, che sta sempre più rinserrando le file per far sì che si possa partire con un rinnovato piglio già dai prossimi giorni. “In realtà – continua Poidomani – stiamo lavorando in silenzio anche perché si avverte sempre di più la necessità di fare buona politica ed è l’impegno che abbiamo assunto con i nostri sostenitori per far sì che gli stessi possano diventare sempre più consistenti in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. La città di Ragusa ha bisogno di molte risposte e noi immaginiamo di creare il nostro laboratorio politico che, facendo squadra, ci consenta, in fase di proposizione oltre che in fase di denuncia, di sopperire alle numerose carenze che, secondo noi, si registrano. Ragusa sta diventando una città sempre più complessa ed è indispensabile che anche la politica si adegui di conseguenza per dare risposte sempre più all’altezza della situazione. Stiamo cercando di identificare una mappa delle necessità perché Fratelli d’Italia avverte l’urgenza di potere fornire il proprio positivo contributo per costruire la Ragusa (e quando diciamo Ragusa intendiamo anche le frazioni e le contrade, ormai molto popolose) del futuro”.

