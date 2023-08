Ragusa. Monsignor La Placa al XXXI Raduno del Cavallo Ibleo

Domani è la vigilia della solennità del martirio di San Giovanni Battista, patrono della città e della diocesi di Ragusa. Alle 8 e alle 12 sparo di colpi a cannone e suono festoso di campane. In Cattedrale, le celebrazioni eucaristiche si terranno alle 9 e alle 19. La chiesa del Santissimo Salvatore è aperta dalle 9 alle 12 per la preghiera personale al simulacro del patrono. Alle 10 e alle 18, nella parrocchia Beato Clemente Marchisio, la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal parroco, il canonico sacerdote Giuseppe Ramondazzo. Sempre alle 18, al Santissimo Salvatore, la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal parroco moderatore, don Luigi Diquattro. Alle 19 la seconda processione del simulacro di San Giovanni Battista accompagnato dal corpo bandistico San Giorgio Città di Ragusa. Alle 19, la santa messa presieduta in Cattedrale dal canonico sacerdote Giuseppe Cabibbo, rettore della chiesa di San Michele. All’arrivo della processione in piazza San Giovanni, spettacolo pirotecnico e rientro di simulacro e Arca santa. Alle 20,30 solenni Primi vespri pontificali della solennità del martirio di San Giovanni Battista presieduti dal vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, con la partecipazione dei canonici del capitolo della Cattedrale e del clero, dei religiosi, delle religiose e dei fedeli. Il servizio liturgico è curato dai seminaristi. Anima la corale della Cattedrale, all’organo il maestro Giorgio Occhipinti, dirige il maestro Giovanni Giaquinta. Alle 21,30, in piazza San Giovanni, “La sera della vigilia”, giunta alla settima edizione, che sarà caratterizzato da uno spettacolo musicale con la partecipazione degli Zero assoluto. Questa mattina, intanto, grande partecipazione alla XXXI edizione del Raduno del cavallo ibleo tenutasi per le vie principali della città. Un momento ormai caratterizzante la domenica che anticipa la data del 29 agosto. Anche il vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, non ha voluto essere da meno e ha voluto partecipare, per un breve tratto, alla tradizionale manifestazione che onora la figura del patrono. Nella foto il vescovo La Placa sul carretto in giro per Ragusa.

