Scicli. Denunciato autore accoltellamento in Piazza Italia

Svolta nelle indagini conseguenti al ferimento di un cittadino tunisino nei pressi di Piazza Italia di Scicli. I militari della Tenenza, al termine di una puntuale attività di indagine, hanno denunciato per lesioni personali aggravate e porto di oggetti atti ad offendere un giovane maggiorenne di nazionalità tunisina, ritenuto l’autore del grave fatto di sangue accaduto nella notte di domenica 20 agosto. La scorsa domenica, poco dopo la mezzanotte, nel cuore del centro storico di Scicli, era stato richiesto l’intervento del personale sanitario perché un giovane tunisino aveva riportato una vistosa e profonda ferita lacero contusa al fianco sinistro, quale conseguenza di un accoltellamento. I sanitari intervenuti, vista la gravità del fatto, lo trasportavano presso il pronto soccorso dell’ospedale di Modica e richiedevano l’intervento dei militari dell’Arma che hanno avviato immediatamente le indagini, effettuando gli accertamenti necessari. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato colpito al fianco sinistro con un grosso coltello. All’origine del fatto di sangue, un iniziale alterco – a detta dell’interessato – senza apparente motivo, con altro connazionale tunisino. Nonostante le difficoltà connesse alla comprensione e a parlare la lingua italiana da parte della vittima, la svolta è arrivata in tempi rapidissimi. In tale contesto è stato necessario l’intervento di un Carabiniere conoscitore della lingua araba. I militari hanno quindi iniziato a identificare e sentire i testimoni del violento fatto, riuscendo in breve a risolvere il caso: è stato dato un volto all’aggressore e a identificarlo con certezza. Si tratta di un giovane immigrato tunisino irregolare 21enne, che è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

