Vasto incendio nella Valle dell’Ippari a Vittoria

Incendio nella Valle dell’Ippari a Vittoria. E’ divampato nel tardo pomeriggio e si è diffuso nel giro di poco tempo, al punto da minacciare il vicino ospedale Guzzardi.

Quando è stato lanciato l’allarme sul psoto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale e gli uomini della forestale, ma oltre agli interventi via terra sono stati necessari quelli di due elicotteri, che hanno effettuato diversi lanci per circoscrivere l’incendio. Non è stato necessario evacuare l’ospedale, ma l’intervento di spegnimento non è ancora terminato.

Salva