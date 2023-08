Una storia a lieto fine. Riceviamo

Finalmente una storia che si conclude positivamente e un’amministrazione comunale che si dimostra capace e sensibile. Finalmente la gioia di scrivere a un giornale una lettera che inizia con un “GRAZIE !” e non con i soliti brontolii di cittadini inascoltati e insoddisfatti …

Il fatto:

il 6 aprile 2023 mio marito invia una PEC all’amministrazione di Modica per segnalare il degrado e i rifiuti pericolosi disseminati in Contrada Cava Cugno, una delle zone di campagna più affascinanti del modicano

<<Spett. Responsabili Amministrazione Comunale di Modica,

segnalo il grave stato di degrado causato dall’abbandono di rifiuti lungo la vallata che collega la SP 43 (Contrada Nacalino) alla SP 41 (Contrada Cava Cugno) https://goo.gl/maps/8YKwo9ndLo1qTQa57

un luogo che dovrebbe essere considerato come attrazione turistica e incontaminata meta di escursioni naturalistiche, circondato da ottime aziende di agriturismo e ristoranti

[Fattoria Cava Cugno; Casale Allibrio; Agriturismo NACALINO e ARA’; Farmhouse Le Chiuse di Guadagna]

e, invece, è purtroppo ridotto a discarica di immondizie e di rifiuti pericolosi (lastre in amianto),

come si può evincere dalle foto che allego.

Invio in CC anche all’Assessore Maria Monisteri, che ha scelto come slogan della sua campagna elettorale “Una città PULITA, dove stare bene”, certo ben consapevole che la caratteristica di Modica è la splendida e storica osmosi tra città e campagna, una Contea che ha saputo compenetrare le Contrade contadine con lo sviluppo urbano.

In attesa di un Vostro sollecito riscontro e intervento, porgo distinti saluti

Pietro Cerruto >>

Il sollecito riscontro e l’auspicato intervento non avvengono, forse a causa delle imminenti elezioni comunali.

A luglio inviamo un’altra PEC, perché nel frattempo l’immondizia raddoppia.

E la mattina di sabato 19 agosto, in pieno periodo ferragostano, avviene qualcosa di inaspettato: quattro addetti della Nettezza Urbana di Modica rimuovono gran parte dei rifiuti segnalati. È molto bello constatare che un’amministrazione comunale si riveli efficiente e operosa.

Vogliamo ringraziare la nuova sindaca Maria Monisteri ed encomiare gli uffici preposti a risolvere questi disagi. Fa piacere che le segnalazioni di singoli cittadini siano accolte e soddisfatte.

Avremmo altri due piccoli desideri/suggerimenti:

1) che il lavoro di rimozione dei rifiuti sia completato (è rimasto infatti un grosso cumulo di immondizie vicino al primo tornante – vedasi foto – forse perché non era sufficiente un solo camion)

2) che sia apposto in zona un cartello segnaletico che reciti: << NON LASCIATE RIFIUTI IN QUESTO LUOGO, che è uno scrigno di tesori naturalistici. RISPETTATE LA BELLEZZA DI CAVA CUGNO E AMMIRATE LA SUA RICCHEZZA DI FAUNA E FLORA>>

Un cordiale saluto

