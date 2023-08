Ultimo mese di appuntamenti per “Outgether” a Ragusa

Lezioni di Yoga e danzaterapia al mattino, e poi autodifesa, fitness, CrossFit e pilates nel pomeriggio, fino a dimostrazioni di hockey e scacchi in piazza, nonché un torneo di pallavolo con anche un punto informativo su alimentazione e idratazione. Tutto questo in tante location di Ragusa e Marina: è l’ultimo mese della prima edizione di “Outgether”, il calendario di eventi sportivi all’aperto per l’estate 2023 partito lo scorso luglio a seguito di un avviso pubblico a cui hanno partecipato tante realtà sportive cittadine.

“Siamo riusciti a trasformare luoghi della nostra città in piccole palestre a cielo aperto, creando partecipazione e occasioni per dare a tutti l’opportunità di godere dei benefici che lo sport e l’esercizio fisico portano nella nostra vita”. A dichiararlo è l’assessore allo Sport del Comune di Ragusa nonché ideatore dell’iniziativa Simone Digrandi che aggiunge che “l’ultimo mese di attività è ancora ricco di tanti appuntamenti, che consiglio davvero di non perdere. Ne approfitto per ringraziare tutte le realtà sportive che hanno aderito con entusiasmo all’avviso pubblico, segno che l’iniziativa è certamente da riproporre per ulteriori edizioni”.

Il programma completo della prima edizione di Outgether è disponibile e scaricabile sul sito dell’Ente nella sezione “Eventi” al link:

https://ragusa-api.cloud.municipiumapp.it/s3/5639/allegati/outgether.pdf

Salva