Chiesa di Contrada Barco a Modica. Nel vivo i festeggiamenti

Dopo la giornata di ringraziamento per il creato tenutasi ieri, caratterizzata dal corteo dei mezzi agricoli che ha accompagnato la statua della Vergine dalla chiesa fino a casa della famiglia Sortino-Muriana in contrada Accaputo, e a cui ha fatto seguito la santa messa di ringraziamento con la benedizione dei mezzi agricoli, della terra e dei semi per la prossima semina, entrano da oggi nel vivo le celebrazioni in onore della Madonna della Grazie in contrada Barco a Modica. Dopo la preghiera delle lodi di questa mattina e l’esposizione eucaristica sino a mezzogiorno e mezza, alle 19 ci sarà il Rosario Meditato e alle 19,30 la celebrazione eucaristica presieduta da don Marco Fiore. Domani, alle 19 il Rosario meditato e alle 19,30 la celebrazione eucaristica presieduta da don Marco Fiore. Domenica, 20 agosto, giorno di festa. Alle 18,30 il Rosario meditato, alle 19 la solenne celebrazione eucaristica insieme alle comunità di Carbonaro e Montesano, presieduta da don Marco Fiore, vicerettore del seminario arcivescovile di Catania, con il parroco, il sacerdote Giorgio Cicciarella. Alle 20,30 la processione con la statua della Madonna per via Villa Barco e via Bussello Modica-Giarratana. Sosta di preghiera a Villa Barco presso l’abitazione della famiglia Galfo in ricordo del piccolo Giuseppe. Accompagnerà la processione la banda musicale Città di Modica Belluardo-Risadelli diretta dal maestro Corrado Civello. Al rientro della processione fuochi d’artificio. Tra i momenti ricreativi, stasera alle 20,30 vendita dei panini con la salsiccia a cura dei genitori e ragazzi della catechesi. Alle 21 animazione, giochi, musica e la supersfida “La grande abbuffata” con Federico Bonomo di Animamente. Domani, alle 20,30 degustazione di arancine, sagra del dolce curata dai giovani cresimandi e alle 21 commedia brillante in due atti dal titolo “Uomini devoti e donne pie”, regia di Nele Pluchino con la compagnia Cgs Salvatore Quasimodo. Domenica, alle 22, spettacolo musicale a cura de “I Diamanti”, degustazione “Il vassoio del salato” e dei cannoli siciliani. In più l’estrazione dei premi del sorteggio.

