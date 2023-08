Un ciclista sciclitano, 59 anni, è stato investito stamattina da un’autovettura Ford Fiesta, condotta da una modicana di 77 anni. Lo scontro è avvenuto sulla Sp 66 all’intersezione con Marina di Modica. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale “Nino Baglieri”. Non è in pericolo di vita. Per i rilievi la polizia locale. Il ciclista proveniva da Sampieri ed era diretto a Pozzallo.

