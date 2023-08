È nato a Pozzallo il Comitato Cittadino “Vox populi”, fortemente voluto dalle richieste di tanti cittadini, stanchi di essere inascoltati dalle istituzioni per i gravi disagi che vivono da diverso tempo. Martedì sera c’è stato un primo incontro alla presenza di rappresentanti di diverse categorie sociali con una nutrita partecipazione di donne. Scopo del Comitato Cittadino è stato quello di raccogliere le istanze , le esigenze, i bisogni di quanti si vedono negare i propri diritti o subire scelte amministrative che non vanno nella direzione di ricevere benefici ma gravi disagi .

Il Comitato è aperto a tutti coloro che intendono partecipare e contribuire per il bene comune, per avanzare proposte, idee, soluzioni che saranno trasformate in atti e in azioni.

Tutti gli interventi si sono conclusi con la volontà di essere un comitato a favore di Pozzallo e dei suoi abitanti. Il neo Comitato Cittadino si è dato appuntamento subito dopo il periodo ferragostano per iniziare una campagna di sensibilizzazione volta a rivendicare i giusti diritti per un paese civile, inclusivo e a misura di tutti.

