Modica. Consegnati i lavori di riqualificazione energetica alla scuola Treppiedi Nord

La consegna lavori di efficientamento energetico alla scuola ‘Treppiedi Nord’ lo scorso 2 agosto -in coerenza con le previsioni dell’Azione 4.1.1 del P.O.R.S. FESR 2014/2020 nell’ambito del programma di Agenda Urbana- centra l’obiettivo di raggiungere la riqualificazione energetica dell’edificio. Quando nel 2018 il sindaco di Modica di allora, l’onorevole Ignazio Abbate -insieme al collega dell’epoca a Ragusa, Federico Piccitto- prese l’iniziativa di firmare un protocollo d’intesa tra le due città, pose la pietra miliare verso l’obiettivo dell’Agenda Urbana Modica-Ragusa. Grazie a quell’azione, oggi si raccolgono concreti benefici. Un investimento da 10 milioni di euro, per dare efficienza energetica alle nostre scuole, anche in modo da risolvere definitivamente il problema riscaldamento nei giorni invernali. Gli interventi – ha dichiarato l’Assessore Drago – nella scuola Treppiedi Nord, si inseriscono in una visione politica che questa amministrazione vuole portare avanti e che segna la continuità con quanto fatto negli anni passati. L’efficientamento energetico delle strutture scolastiche e di altri immobili, prevede non solo l’isolamento delle pareti verticali esterne e la sostituzione degli infissi, ma anche l’installazione dell’impianto solare termico e l’installazione del fotovoltaico. Questi lavori sono propedeutici per interventi futuri che cambieranno il modo di concepire i consumi energetici. La settimana scorsa, abbiamo consegnato i lavori di questa scuola e continuiamo a monitorare con attenzione quelli già in essere, lavorando ininterrottamente per accelerare le procedure relative ad altri immobili da efficientare.

Salva