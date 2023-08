Aci S.Antonio. Premiata la giornalista modicana Chiara Scucces

Premio per il miglior format innovativo siciliano alla giornalista modicana Chiara Scucces. Lo ha ricevuto ad Aci Sant’Antonio nel corso della 2^ edizione de “Il galà dei migliori della radio e della tv siciliana”. Scucces ha ottenuto il riconoscimento per il programma “Il libro in testa”, trasmissione che conduce con tanta professionalità su Video Regione da alcuni anni. Un premio certamente meritato per l’impegno e la passione che Chiara Scucces sacrifica, ottenendo i giusti riscontri. “È la mia trasmissione del cuore e chi mi conosce sa anche quanta passione ci metta – commenta l’interessata – e sopratutto da quanto tempo. “Il libro in testa” e l’impegno che impiego nel pensarlo e realizzarlo. I ringraziamenti sono d’obbligo: al mio editore, Raimondo Minardo, che mi ha sempre lasciato libera e ha sempre creduto in me; all’AU di Video Regione_ch14, Marco Raddini, per la stima che mi manifesta, al direttore di VRNews, Pinella Rendo, che mi da fiducia e mi vuole bene, e a tutti i miei colleghi che mi supportano e sopportano, a chi ha fatto un pezzo di strada con me. Il grazie più grazie più grazie è per Fabrizio Carpinteri che cura l’editing e ci mette il cuore, la testa e sopratutto la pazienza”.

