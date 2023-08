Turismo: FUA Ragusa per una progettazione condivisa e strategica

Sono due gli eventi di co-progettazione, svolti nei giorni scorsi, organizzati dal Comune di Ragusa in collaborazione con il Living Lab “Smart Sustainable Destination” (SSUD) ed il GAL Terra Barocca con l’obiettivo di raccogliere le istanze, i bisogni e i “desideri” delle comunità e tradurli nella Strategia Territoriale che guiderà i futuri interventi per il territorio.

I due partecipati incontri rivolti agli stakeholder del territorio della FUA Ragusa, l’aggregazione territoriale di cui il Comune di Ragusa è capofila e che riunisce anche Giarratana, Modica, Santa Croce Camerina, Scicli e Vittoria, si sono svolti, anche in questa occasione, presso i locali del Centro Culturale Commerciale “Mimì Arezzo” e sono stati rivolti ai rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, alle associazioni di categoria e datoriali nella prima sessione, mentre per la seconda sessione sono stati coinvolti gli operatori turistici del comprensorio.

Nella sessione mattutina, alla presenza di assessori e delegati allo sviluppo economico nonché dirigenti e funzionari degli uffici amministrativi dei 6 comuni che compongono la FUA, sono state dapprima esposte le misure principali che l’aggregazione sovracomunale potrà attivare, con specifico riferimento a quelle destinate al sostegno e allo sviluppo di nuove attività produttive e con un focus particolare sulla creazione di start-up attive anche nel settore del cicloturismo, mentre, successivamente, sono state raccolte idee, considerazioni, prospettive, bisogni ed istanze presentate dagli intervenuti.

Gli operatori turistici sono stati invitati nella sessione pomeridiana, nel corso della quale un cospicuo gruppo di rappresentanti del mondo produttivo ha partecipato alla discussione evidenziando problematiche e criticità che investono il settore proponendo al contempo soluzioni e possibili percorsi di sviluppo da avviare con le provvidenze economiche che confluiranno nelle azioni della Strategia Territoriale.

Le misure attivabili sono state presentate dell’Ing. Giuseppe Corallo dirigente del Servizio 5 del Comune di Ragusa, mentre il Prof. Marco Platania, coordinatore del Living Lab SSUD, ha gestito l’attività di brainstorming le cui risultanze saranno oggetto di analisi ed interpretazione e costituiranno la base per poter elaborare una strategia che sia quanto più possibile aderente alle reali necessità del territorio.

I due incontri si incardinano in una più ampia attività di sensibilizzazione del territorio avviata già con il focus group condotto dal Living Lab SSUD e continuata lo scorso 13 luglio, giornata in cui gli stakeholder dell’areale sono stati invitati ad esprimersi sui concetti chiave legati all’implementazione e gestione della FUA e cioè “sicurezza”, “promozione” e “potenziamento dei servizi”. La strategia della FUA Ragusa è incentrata sulla promozione del turismo e del cicloturismo in particolare, attraverso la creazione di una rete di ciclovie che colleghino i territori delle comunità coinvolte e, parallelamente, la realizzazione di infrastrutture e di servizi funzionali che i Comuni attiveranno autonomamente.

