Samot Ragusa Onlus. Completate le adesioni al progetto “Back to Life Together”

Chiuse tutte le candidature per il progetto “Back to Life Together” di Samot Ragusa Onlus volto ad offrire sostegno psicologico domiciliare gratuito per chi ha avuto il covid e, pur se guarito dal virus, ha continuato a manifestare disturbi dell’umore, irritabilità, disturbi della sfera affettiva e altri sintomi, con conseguenze sul benessere psichico. Il progetto sta coinvolgendo oltre 170 beneficiari diretti, nelle tre province di Ragusa, Siracusa e Trapani, inclusi 8 minori. Intrapresi nei mesi scorsi i primi percorsi di sostegno mentre gli ultimi si concluderanno nel mese di ottobre. Il Covid-19 ha avuto un pesante impatto sulla salute fisica e mentale, con sintomi che non si sono esauriti con la negativizzazione, ma che in alcuni casi sono perdurati per molto tempo. Effetti a breve e lungo termine che hanno avuto importanti ricadute e che hanno sollecitato una presa in carico a cui ha dato risposta Samot Ragusa Onlus. Infatti l’attuale progetto “Back to Life Together” è nato come conseguenza diretta dell’osservazione e delle necessità registrate dagli operatori durante il precedente progetto “Back to Life”, finalizzato alla riabilitazione respiratoria e motoria di pazienti che presentavano sintomi definiti da “long covid”. Grazie sempre al contributo del Fondo di Beneficenza di Intesa San Paolo, si è potuto rispondere in maniera concreta a bisogni e sintomi specifici che hanno abbracciato adesso anche la sfera psicologica. Disturbi della sfera affettiva, depressione, disturbi dell’umore, irritabilità, insonnia o segnali di stress post-traumatico correlati direttamente o indirettamente alla pandemia Covid-19, sono sintomi che hanno interessato una grande fetta della popolazione mondiale, di qualsiasi età, e che sono stati rilevati anche in numerose ricerche scientifiche. Difficoltà e disagi capaci di condizionare la sfera familiare, lavorativa, sociale e relazionale e che grazie a questo progetto nelle provincie di Ragusa, Siracusa e Trapani, vengono riconosciuti e trattati attraverso un servizio professionale, domiciliare e gratuito fornito dagli psicologi e dagli operatori di Samot Ragusa Onlus. Un sostegno emotivo, psicologico e alle capacità individuali e sociali che si traduce in un percorso di 10 incontri che si sviluppano nell’arco di tre mesi. Un’opportunità importante per gli oltre 170 partecipanti che hanno inviato nei mesi scorsi le loro candidature e che sono stati selezionati, dopo una valutazione iniziale da parte degli operatori di Samot Ragusa Onlus. Va positivamente segnalata, tra i partecipanti, anche la presenza di minori, a conferma degli effetti prodotti dalla pandemia sul piano dell’equilibrio e del benessere psicologico in ogni fascia d’età, dimostrando che i giovani hanno subito un carico di cambiamenti importante sia nelle modalità di vivere l’ambito scolastico che in quello amicale in una fase già delicata della propria vita. Samot Ragusa Onlus, attraverso i percorsi proposti, sostiene dunque una cultura del benessere psicologico ed evidenzia l’importanza del prendersene cura.

Salva