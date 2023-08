Ragusa Calcio. Il tecnico fa il punto dopo i primi allenamenti

Dopo più di una settimana di lavoro, l’allenatore Giovanni Ignoffo traccia il bilancio della primissima parte di stagione con la maglia del Ragusa calcio. “Diciamo che – sottolinea – così come sapevamo, questi primi giorni ci sono serviti per costruire, per conoscerci meglio. Mentre da adesso, anche con l’effettuazione delle doppie sedute, si entra nel vivo del lavoro, grazie al supporto dello staff tecnico formato dal mio vice Valerio Puma, dal preparatore atletico Giuseppe Di Mauro e dal preparatore dei portieri Luca Aprile. Numerosi i ragazzi in prova oltre a qualche naturale e comprensibile assestamento di carattere organizzativo. Stiamo, inoltre, conoscendo meglio gli under che avevamo visionato allo stage dei giorni scorsi in attesa di verificare meglio la tenuta del gruppo in occasione dei primi allenamenti congiunti e, a seguire, delle prime gare ufficiali. Il nostro pensiero è che stiamo lavorando verso una direzione in cui tutto possa scorrere per il meglio verso la meta auspicata. In realtà non conosciamo ancora le dinamiche di come si muoverà la squadra quando affronterà le partite vere. Quelli saranno i test più concreti, in cui ci renderemo davvero conto di cosa c’è di bisogno”. “In questa fase – aggiunge Ignoffo – posso dire che manca ancora qualcosina per completare ma è ovvio che la società stia cercando di fare tutto il possibile per rendere attuabile la mia idea di gioco. In tutto questo ragionamento, poi, si inserisce il discorso degli under, almeno 12-13 elementi in gruppo, il cui rendimento diventa fondamentale per l’andamento della stagione. Il prossimo campionato? Andrà affrontato passo dopo passo, come la Serie D, da qualche anno a questa parte, ci ha ormai insegnato a fare. Non vogliamo creare false aspettative ma allo stesso tempo possiamo affermare che stiamo lavorando affinché possa esserci una crescita complessiva, settimana dopo settimana. Questi giorni, come detto, saranno essenzialmente caratterizzati dalle doppie sedute, la prossima da alcuni allenamenti congiunti prima di arrivare alle competizioni ufficiali in cui vedremo di che pasta siamo fatti”.

