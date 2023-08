Strisce blu a Scoglitti, l’assessore Nicastro: “La nostra attività ha avuto una coerenza straordinaria”

“Non solo non pecchiamo di coerenza, ma anzi rilanciamo. Perché questa è un’amministrazione comunale che guarda al futuro predisponendo scelte che le altre amministrazioni non hanno avuto il coraggio di fare”. Così l’assessore comunale di Vittoria, Giuseppe Nicastro, replica alle polemiche sulle strisce blu a Scoglitti sollevate dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi. “Mi chiedo – continua Nicastro – ma Scuderi e quelli del suo partito dov’erano quando noi protestavamo per la gente, durante il periodo della commissione straordinaria, che decise di estendere le strisce blu a macchia d’olio su tutto il territorio della borgata a mare? A quel tempo, in qualità di segretario cittadino del Pd, avevo fatto sentire con forza la mia voce perché quello che stava accadendo era semplicemente inaccettabile. Oggi, invece, in maniera assolutamente più sostenibile, abbiamo predisposto delle aree con gli stalli a pagamento che si prefiggono di garantire un servizio a chi viene a trovarci e chi ha necessità particolari. Il tutto con prezzi assolutamente popolari e bassi rispetto alle altre località della costa iblea che erogano lo stesso servizio. L’Amministrazione comunale retta dal sindaco Francesco Aiello ha deciso di mettere a disposizione due ampie strutture per la sosta che erano inutilizzate. E lo abbiamo fatto non a caso, visto che, nei giorni scorsi, numerosi episodi di parcheggio selvaggio si sono verificati lungo la Riviera Gela e i consiglieri d’opposizione che oggi si lamentano sono stati tra i primi a fare rilevare questo disagio. Una cosa è certa. E cioè che l’Amministrazione Aiello è assolutamente contro questo tipo di disagi, contro il parcheggio selvaggio che ha creato parecchi problemi ai cittadini, residenti e non solo. E un’altra cosa è certa. Noi siamo per l’ordine, a differenza di quanto sostiene Scuderi. Riteniamo che Scoglitti abbia le carte in regola per competere con gli altri centri presenti lungo la costa iblea. Abbiamo anche pensato al decoro e alla tutela dei cittadini. Se Scuderi e Fratelli d’Italia non sono convinti con questo tipo d’impostazione, significa che non hanno a cuore il decoro di Scoglitti”. Tra l’altro, Nicastro aggiunge che “il Comune ha predisposto delle agevolazioni sul piano delle tariffe che consentiranno a un numero sempre maggiore di villeggianti e di visitatori di usufruire al meglio del servizio in questione. Tariffe basse, quindi, assolutamente competitive rispetto al resto della costa. Per far sì che trovare un posto auto a Scoglitti non sia più un problema. Quindi, ci dispiace per Scuderi ma auspichiamo che prenda atto del nostro lavoro politico che ha avuto, anzi, una coerenza straordinaria, al contrario di quello che lo stesso afferma”.

