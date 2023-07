Modica. Arrestato straniero per violenza sessuale, sequestro di persona e lesioni a ex compagna

Il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica ha tratto in arresto un uomo in esecuzione dell’Ordinanza che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Ragusa, per violenza sessuale, sequestro di persona e lesioni personali. Si tratta di un cittadino straniero di 34 anni, per violenza sessuale, sequestro di persona e lesioni nei confronti di una giovane modicana di 22 anni con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale extraconiugale per circa due anni, successivamente interrottasi per volere della donna a causa del carattere violento dell’uomo.

Lo straniero non aveva accettato la fine del loro rapporto ed in una circostanza, verificatasi lo scorso mese maggio, aveva inseguito la giovane costringendola a salire sulla sua macchina e raggiunta una zona isolata, aveva iniziato a picchiarla colpendola più volte a pugni, costringendola anche ad avere rapporti sessuali.

A seguito della complessa attività d’indagine ed agli elementi probatori acquisiti dai poliziotti, l’uomo è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria con richiesta di adozione di una misura cautelare finalizzata anche ad evitare che potesse ripetere tale condotta nei confronti della donna.

In accoglimento della richiesta avanzata dal Pubblico Ministero, il Giudice del Tribunale di Ragusa, valutando la gravità dei fatti imputabili all’uomo, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere.

Pertanto lo straniero è stato tratto in arresto dalla Polizia di Modica e dopo le formalità di rito tradotto presso la Casa Circondariale di Ragusa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

