Ragusa. Servizio autobotte per mancato approvvigionamento rete

Per il servizio di richiesta di autobotte per mancato approvvigionamento dalla rete idrica a Ragusa, si può contattare la Società Iblea Acque s.p.a., nuova concessionaria della gestione del Servizio Idrico Integrato.

Il servizio per la richiesta dell’autobotte è operativo in orario mattutino dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e in orario pomeridiano dalle 14.30 alle 16.30 del lunedì, martedì, mercoledì e giovedì telefonando al numero 09321681011. Prevista anche la richiesta per via telematica compilando l’apposito modulo reperibile al link”:

https://www.comune.ragusa.it/it/news/servizio-autobotte-per-mancato-approvvigionamento-dalla-rete-idrica-2023

Salva