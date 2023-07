Tanto lavoro oggi per i vigili del fuoco di Ragusa

Notevole l’attività della sala operativa dei vigili del fuoco di Ragusa che dalle 10 di oggi circa, opera per gestire le richieste che pervenute dal territorio.

Tre in particolare gli eventi rilevanti che hanno destato non poche preoccupazioni:

la valle dell’ippari a Vittoria, area antropizzata le fiamme che in genere si si sviluppano a valle risalgono verso l’abitato, minacciando insediamenti civili, il concorso di tutte le componenti del sistema di protezione civile, vigili del fuoco corpo forestale regionale e volontariato di protezione civile hanno evitato il peggio, l’intervento del “DOS” forestale, che su richiesta del personale Vigilfuoco ha avviato le procedure per l’intervento aereo, è stato determinate per la risoluzione dell’evento,, è intervenuto un elicottero della flotta regionale e Erickson Air Crane S-64 della flotta nazionale.

Altre due squadre operano assieme a volontari e forestale in prossimità di c.da marza territorio di Ispica, tutte le attività di salvaguardia e spegnimento si stanno operando da terra.

In Contrada Tabuna, sulla ex S.S. 115 Ragusa –Modica, in parte invasa dal fumo vigili del fuoco, forestale e volontari stanno operando per circoscrivere i diversi roghi, mentre un DOS, Vigili del Fuoco arrivato da Catania, sta verificando l’eventuale necessità dell’intervento aereo, che pare non necessario.

Giunge in sala operativa una richiesta di intervento sulla SS 514 poco prima dell’incrocio per Chiaramonte, dove si è verificato un incidente stradale autonomo e il conducente è rimasto incastrato.

Le uniche due unità presenti in sede si mettono in macchina e si avviano verso il sito del sinistro mentre si dirottano due squadre una da Vittoria e l’altra da Contrada Tabuna per giungere sulla SS 514, dove personale Vigilfuoco ha divincolato la malcapitata ed affidata alle cure del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale a Ragusa.

