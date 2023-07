Avimecc Volley Modica: arriva il centrale Daniele Buzzi

Arriva dalla Shedirpharma Sorrento il nuovo centrale dell’Avimecc Volley Modica. Si tratta di Daniele Buzzi. Il nuovo atleta biancoazzurro è un classe 2000 originario di Genova.

23 anni compiuti il 10 luglio, Buzzi è alto 200 centimetri e ha mosso i suoi primi passi pallavolisticamente parlando nelle serie giovanili della Colombo Genova. Poi il passaggio in serie B con la maglia della Spinnaker Albisola Volley prima del salto in serie A2 alla Sinergy Mondovì, dove gioca per due stagioni. Poi il ritorno in serie cadetta nuovamente alla Colombo Genova e le due stagioni consecutive in serie A3 prima con la maglia della Falù Ottaviano e la scorsa stagione alla Shedirpharma Sorrento. Con la compagine della costiera amalfitana ha ottenuto la salvezza e ora punta ad alzare ulteriolmente l’asticella alla corte di coach Enzo Distefano.

“in questa mia nuova esperienza modicana mi aspetto una stagione di grande crescita e di grandi soddisfazioni – sono le prime parole da giocatore dell’Avimecc Volley Modica di Daniele Buzzi – Ho avuto il piacere e l’onore di giocare contro la mia nuova squadra negli anni scorsi e mi hanno sempre colpito l’entusiasmo e la grinta dei ragazzi che scendevano in campo indossando la maglia biancoazzurra in campo e la grinta anche dello staff durante i vari match. Per questo motivo ho scelto di venire a Modica, perchè credo che questo sia il contesto giusto per ottenere ottimi risultati. Ho sempre sentito parlare bene di tutto l’ambiente modicano anche al di fuori del contesto sportivo. Modica è una bella città in cui vivere e ha degli abitanti accoglienti e anche un buon cioccolato. Il girone blu di quest’anno – continua – secondo me sarà tra i più competitivi disputato finora, con tante squadre ambiziose e con roster di alto livello, visto anche, che formazioni come Fano, Macerata e San Giustino, ormai esperte della serie A3 sono state inserite nel girone Meridionale, ma penso anche, che nulla sia già scritto e anche noi con determinazione e costanza nel lavoro possiamo ottenere soddisfazioni importanti. Voglio salutare tutti i tifosi della Volley Avimecc Modica – conclude Daniele Buzzi – e sono sicuro che quella che sta per iniziare sarà una stagione divertente e sono entusiasta di viverla insieme a loro al “PalaRizza”.

