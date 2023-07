Ispica. Salve le spiagge di S.Maria del Focallo e Marza

Il CTS ha dato il parere positivo alla realizzazione del frangiflutti a largo delle coste ispicesi che servirà a proteggere dall’erosione le spiagge di Marza e Santa Maria del Focallo. A darne notizia è l’Onorevole Ignazio Abbate che nei giorni scorsi, su sollecitazione di alcuni consiglieri comunali ispicesi, si era interessato alla problematica. Negli ultimi anni una buona parte delle bellissime spiagge di S.Maria del Focallo e di Marina di Marza si sono perse a causa dell’avanzata delle acque marine. “Grazie al frangiflutti – spiega l’on. Ignazio Abbate – avremo una protezione per tutta quella costa in balìa dell’avanzata del mare e sarà posto al largo. Grazie ad esso contiamo di recuperare gran parte del spiaggia persa ”. Nella stessa seduta, il CTS ha rilasciato parere favorevole al piano mobilità del Comune di Modica e del Gal Terra Barocca che metterà in collegamento tra di loro i cinque piani mobilità dei comuni facenti parte del GAL, ovvero Modica, Ragusa, Ispica, Scicli e S.Croce Camerina.

