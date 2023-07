Modica calcio. Arriva il terzino classe 2005 Vincenzo Ballatore

Continua senza sosta l’attenta attività di mercato del Modica Calcio. L’ultimo accordo concluso, in ordine di tempo, dal Direttore sportivo Fabio Arena, in stretta sinergia con i vertici societari Mattia Pitino e Danilo Radenza, riguarda ancora il reparto difensivo.

Ha scelto infatti di dire “si” alla proposta del Modica il terzino Vincenzo Ballatore.

Nato il 1° luglio del 2005, ha affrontato nella stagione 2022-2023 con la maglia del Real Siracusa, con venticinque presenze e numerose prestazioni positive che hanno acceso su di lui i riflettori di numerose squadre.

Il Modica Calcio ha però rappresentato la prima scelta per il giovanissimo difensore aretuseo.

“Avvertire l’interesse di una squadra importante come il Modica è per me importante – commenta Ballatore – perché significa che sto lavorando bene e mi da un carico di entusiasmo ancora maggiore. Sono infatti pronto ad iniziare sotto la guida di mister Betta e soprattutto ho voglia di ricambiare la fiducia che la società ha riposto su di me. Qui a Modica c’è un progetto ambizioso e ci sono le premesse per fare bene. Darò il mio contributo!”.

Salva