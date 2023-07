La Porta. Marina di Ragusa bandiera blu… Con tanti disservizi

La bandiera blu, anche quest’anno, sventola in piazza Torre a Marina di Ragusa. Ma i disservizi sono ovunque. La denuncia e’ del neo consigliere comunale del movimento civico Territorio, Angelo La Porta. ‘I ragusani hanno voluto votare la continuità amministrativa-racconta La Porta -ma i disservizi, in piena estate, a Marina di Ragusa, sono difficili da quantificare. La scerbatura non e’ stata ancora effettuata in via Portovenere , Donnalucata, dott Spampinato (la strada principale di accssso alla borgata) sul lungomare Andrea e in tante altre arterie cittadine. E’ necessario intervenire urgentemente per ripristinare le condizioni di decoro, per il miglioramento dell’arredo urbano e per interventi di manutenzione del verde pubblico.Le doccie sulle spiagge funzionano a singhiozzo e, in alcuni casi, completamente fuori uso. Nella villetta adiacente all’area dell’ex depuratore c’e’ pure il pietrisco e, sulla spiaggia, fanno bella mostra di se’ pezzi di ferro abbandonati dalle mareggiate dello scorso inverno’. Uno stato di incuria e degrado che si trascina da tempo anche nelle villette di via Gomez e al villaggio Gesuiti.

“La bambinopoli di piazza Padre Pio andrebbe risistemata -incalza La Porta -con i giochi per i bambini messi in sicurezza”. Altro tasto dolente e’ la raccolta differenziata per gli esercizi commerciali. ‘Troppo spesso non si rispettano gli orari di conferimento -ricorda il consigliere La Porta -in tarda mattinata o nel primo pomeriggio si ritrovano i contenitori stracolmi o, peggio ancora sacchi neri (probabilmente indifferenziato) gettati in un angolo di piazza Duca Degli Abruzzi. Ma i vigili urbani non dovrebbero controllare anche il corretto conferimento dei rifiuti e verificare la pulizia e il decoro del mercato settimanale di piazza Padre Pio?”.

Che dire ,poi ,delle tante discariche abusive che costellano le aree esterne di Marina di Ragusa: da contrada Fontananuova fino a contrada Gaddimeli. “Che esistano gli incivili è un fatto-precisa il consigliere comunale-ma lo è anche l’immobilismo dell’amministrazione che non riesce a scovare e sanzionare chi continua a deturpare e sporcare l’ambiente. Ragusa ha perso la guerra contro gli zozzoni. Nonostante la tambureggiante campagna del sindaco Cassi sui presunti controlli sono in aumento i rifiuti ingombranti e indifferenziati abbandonati ovunque. A questo bisogna aggiungere i camion, pieni di materiale edilizio, che scaricano in pochi secondi lontano da sguardi indiscreti. ‘Le piazzole di sosta della strada provinciale 81 e alcune aree interne di contrada Eredità sono delle mega discariche di rifiuti inerti -conclude Angelo La Porta.

