Pozzallo. Riunione per la riapertura del Centro per l’Impiego

Incontro al comune di Pozzallo con il Direttore del Dipartimento Regionale del Lavoro Ettore Foti e Giovanni Vindigni, Direttore del Centro per l’Impiego di Ragusa.

La riunione si era resa necessaria per riaprire al più presto l’Ufficio di Collocamento di Pozzallo, ormai chiuso da qualche settimana,per permettere la ristrutturazione dei locali di piazza Cesare Battisti.

Da tempo il Commissario dell’IRSAP aveva messo a disposizione dei locali del Centro Direzionale dell’ex ASI dove sono già stati trasferiti gli arredi degli uffici.

Il Comune aveva già da tempo manifestato la volontà di farsi carico delle spese delle utenze per permettere subito la riapertura dell’importante servizio.

Il Direttore Ettore Foti si è impegnato a preparare al più presto una nuova convenzione per formalizzare l’accordo tra Comune e Regione.

Subito dopo la firma congiunta tra i due Enti, l’Ufficio di Collocamento potrà essere riaperto ed erogare tutte le prestazioni al servizio dell’utenza pozzallese.

