Modica Calcio. Firma il terzino Gabriele Cacciola

I vertici societari, Mattia Pitino e Danilo Radenza, assieme al Direttore Sportivo Fabio Arena, stanno lavorando per chiudere gli accordi per permettere allo staff tecnico guidato da Giancarlo Betta di avere un organico completo sin dalla prima fase della preparazione al campionato.

L’ultimo accordo concluso, in ordine di tempo, riguarda la difesa. Arriva a Modica infatti il terzino Gabriele Cacciola.

Classe 1998, vanta già una esperienza notevole tra i campionati di serie D ed Eccellenza. Nel suo curriculum, oltre alle stagioni nei campionati giovanili con la maglia del Calcio Catania, spiccano le prestazioni offerte per l’Acireale, la Sicula Leonzio, il Taranto, il Matera, il Troina, il San Pio X, il Giarre ed il Ragusa Calcio.

La firma del terzino catanese riporta sulla maglia rossoblu il cognome “Cacciola”, già protagonista di una delle stagioni più importanti della storia del Modica Calcio.

Il padre di Gabriele, Gaspare Cacciola oggi allenatore del Siracusa neo promosso in serie D, è stato infatti tra i protagonisti più amati della cavalcata che nella stagione 2004-2005 portò il Modica Calcio tra i professionisti.

“Se ho accettato la proposta del Modica Calcio è anche perché, sebbene fossi piccolo, conservo un ottimo ricordo di questa città e dei tifosi – ammette Gabriele Cacciola -. Ci trasferimmo a Modica per stare vicino a papà e fu un anno davvero molto bello che si concluse con la vittoria del campionato. Adesso tocca a me dare il contributo per la maglia rossoblu e spero di rivivere quelle emozioni, adesso da protagonista. Per me è una nuova avventura che inizia – continua il neo terzino rossoblu – e dopo aver incontrato i vertici societari, mister Giancarlo Betta ed il Direttore Arena, che conosco già dai tempi di Giarre, posso dire che ci sono le premesse per fare bene. Non vedo l’ora di iniziare e di ritrovare i tifosi che spero ci seguiranno in tanti per tutto l’arco della stagione”.

