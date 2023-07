A Ragusa lunedì 3 luglio si presentano i bandi 16.9 e 16.4

Il GAL Terra Barocca promuove un nuovo evento di animazione territoriale che avrà luogo lunedì 3 luglio alle ore 17:30 presso la sala conferenze dell’Assessorato comunale allo Sviluppo Economico di Ragusa. L’obiettivo dell’incontro è presentare i bandi sottomisura 16.9 e 16.4, che offrono importanti opportunità alle imprese agricole e sociali del territorio. Il primo bando, sottomisura 16.9, riguarda l’agricoltura sociale e promuove progetti di cooperazione tra agricoltori, imprese agroalimentari, cooperative sociali, onlus e liberi professionisti, finalizzati a sostenere la diversificazione delle attività agricole e migliorare la gestione dei servizi sociali nei territori rurali.

Il secondo bando, sottomisura 16.4, si riferisce alla cooperazione di filiera tra le imprese agricole e promuove progetti di cooperazione e promozione per lo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali.

Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, invita alla partecipazione: “Siamo felici di ospitare questo evento di animazione territoriale promosso dal GAL Terra Barocca, che offre importanti opportunità per lo sviluppo delle imprese agricole e sociali del nostro territorio. Questi bandi rappresentano un’opportunità concreta per le imprese locali di investire sul territorio e contribuire alla crescita dell’economia locale”.

L’assessore comunale allo Sviluppo Economico, Giorgio Massari, aggiunge: “Questi bandi rappresentano un’importante occasione per le imprese di accedere a finanziamenti a fondo perduto, che possono essere utilizzati per sviluppare nuove attività e creare nuovi posti di lavoro”.

Il direttore del GAL Terra Barocca, Salvatore Occhipinti, sottolinea l’importanza di questi bandi per lo sviluppo del territorio che proseguono le azioni portate avanti in favore del territorio: “Il GAL Terra Barocca, su continuo impulso del consiglio di amministrazione, ha finanziato numerose imprese, molte delle quali hanno ottenuto risorse a fondo perduto e, dopo essere divenute operative, hanno fatto nascere un sistema virtuoso che ha portato alla creazione di numerosi nuovi posti di lavoro”.

Questi bandi rappresentano un’importante opportunità per le imprese agricole e sociali del territorio contribuendo alla crescita dell’economia locale. L’evento di animazione territoriale di lunedì 3 luglio è dunque un’occasione ulteriore per conoscere i dettagli dei bandi e ottenere tutte le informazioni utili per partecipare grazie alle domande che potranno essere poste agli esperti.

Salva