Modica. Deceduto il professore e poeta Antonio Lonardo

E’ scomparso questa mattina all’età di 80 anni (li avrebbe compiuti il prossimo mese di settembre) il prof. Antonio Lonardo. Avellinese di nascita, modicano d’adozione, il prof. Lonardo ha insegnato per tantissimi anni materie letterarie presso l’Istituto Archimede di Modica dove ha concluso la sua attività lavorativa nel 2006. Da allora si era dedicato con maggiore forza all’altra sua grande passione, la poesia. Una specialità nella quale Lonardo eccelleva tanto da essere autore di ben 13 sillogi poetiche che gli avevano fatto conquistare oltre 100 premi nei vari concorsi organizzati in tutta Italia. Nato a Taurasi in Irpinia, dopo essersi laureato in Pedagogia all’Università di Salerno aveva scelto l’insegnamento come ragione di vita. Dopo alcune esperienze nelle scuole medie, era approdato negli anni 80 a Modica divenendo punto di riferimento dello storico istituto Archimede. Lascia una moglie, anch’essa insegnante, una figlia e tre nipoti. I funerali si terranno lunedì 3 luglio alle 9 presso la Chiesa madre di San Giorgio. Alla famiglia Lonardo le condoglianze della redazione di RTM

Salva