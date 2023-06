Punta Braccetto. Protocollo tra Ragusa e Santa Croce Camerina

“Siglato un protocollo di intesa per Punta Braccetto: dal 2 luglio al 17 settembre il Comando della Polizia Municipale di Ragusa e quello di Santa Croce Camerina potranno operare anche nella parte della frazione non di propria competenza per tutto ciò che riguarda il controllo e la gestione della viabilità, operando sia singolarmente che congiuntamente.

Così facendo si potrà presidiare meglio il territorio della frazione nel periodo di maggiore affluenza, ottimizzando le risorse e risolvendo l’assurdità che vedeva le pattuglie reciprocamente impossibilitate ad intervenire pochi metri oltre l’area di propria pertinenza”.

